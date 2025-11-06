Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan “Kıskanmak”, şimdiden sezonun en çok konuşulan yapımları arasına girmeyi başardı. Peki, Kıskanmak dizisi uyarlama mı? Kıskanmak dizisi gerçek hikaye mi?

KISKANMAK ROMANI KONUSU

Kıskanmak romanı, gerçek bir hikaye değil kurgusal bir hikayeyi anlatıyor. Roman tamamında; Seniha karakterinin, kıskançlık ve nefretle dolu içsel dünyası anlatılıyor. Seniha'nın insanlara ve en yakınındaki Halit'e zarar verme isteği, romanda anlatılan hikayedir. Halit'in hayatı, Seniha'nın yüzünden kötü bir hal içerisine girer.

KISKANMAK ROMANININ SONUNDA NE OLUYOR?

Kıskanmak romanının sonunda; Seniha, sahip olduğu kıskançlık ve nefret duyguları yüzünden kendi hayatını mahveder. Tüm süreç içerisinde Seniha'nın nefret duygularının etkisinde kalan Halit'in yaşadığı olaylarsa, Seniha'nın ona karşı olan nefret duygularını daha da arttırır.