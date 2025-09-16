NOW ekranlarının yeni dizisi Kıskanmak izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kıskanmak dizisinin ilk bölümü ne zaman?

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Seniha, bırakmak zorunda kaldığı hukuk fakültesine dönmek için annesiyle bir anlaşma yapar. Abisi Halit evlenirse, babasından kalan evde kendi hayatını kuracaktır. Yıllar sonra gittiği bu evde, sürpriz bir şekilde Nüzhet'le tanışır. Bu genç müzisyenin yeteneği, sadece onu değil, tüm kadınları büyüleyecektir. Halit’in Nalan yerine Mükerrem’le evlenmesi herkesi şoke ederken, Seniha ailesinden aldığı darbeyle sarsılır. Nüzhet ve Mükerrem arasındaki sır ise herkesin kaderini kökten değiştirecektir.

KISKANMAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

"Kıskanmak" dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden oyuncular yer alıyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

"Kıskanmak", ilk bölümüyle 16 Eylül Salı saat 20.00’de NOW’da izleyicisi ile buluşacak.