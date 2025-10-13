Kıskanmak dizisi 5. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kıskanmak dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nalan ve Nüzhet’in birlikte olduğunu öğrenen Seniha, herkesin kuyruğunu birbirine bağlamaya yemin eder. İşe Nalan’dan başlayacaktır. Bunu için abisi Halit'i manipüle eder ve amacına ulaşır. Bir yandan, kulübün önünde Mükerrem'i ağlarken görünce kapıldığı şüphenin de peşine düşer. Sonunda, Nüzhet ve Mükerrem'in geçmişini öğrenir. Dayanılmaz bir acı ve hayal kırıklığı yaşayan Seniha'nın hedefi artık çok farklıdır. Herkesin odağına yerleşen Nüzhet'in ise bambaşka planları vardır.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 14 Ekim Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.