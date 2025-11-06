Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Halit, Seniha’yı kaderine bırakıp konağa döndükten sonra, hızla Mükerrem’le balayına gitmeye karar verir. Son anda ölümden kurtulan Seniha, konağa döner. Gasp edilen hayatını, mirasını geri almak için hukuk mücadelesine başlayacağını duyurur. Artık eski Seniha yoktur. Mükerrem, Halit’in tehlikeli doğasından kaçmak için Nüzhet’le plan yapar. Seniha ise hayatının büyük bir yalan üzerine kurulu olduğunu öğrenince annesine hesap sorar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 11 Kasım Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.