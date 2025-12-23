Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seniha, Enver’i annesi ve Halit’in zehirlediğini anlar. Cihan’ın Cemal’e karşı şüpheleri olsa da Seniha ile ortak bir mücadelenin içine girer. Mükerrem, Seniha ile yüzleşince Nalan'ın bebeğinin Halit'ten olduğunu öğrenir. Nalan Nüzhet’le Amerika’ya gitmek ister. Türkan ise bebeğin Halit’ten olduğunu anlayınca, bu gerçeği herkesin içinde açıklar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 30 Aralık Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.