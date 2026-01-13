Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Konaktan kovulan Halit ve Mediha, Seniha ve Cemal Paşazade'ye karşı savaş başlatır. Savcı Cihan'ın boşanmak üzere olduğu eşi başsavcı Defne, Paşazade dosyasını ondan alır. Seniha, başsavcıyla görüşme yapar. Nalan bebeğini kaybeder, Mükerrem ise hamile olduğunu öğrenir. Cemal Paşazade ve Enver yüzleşirken, Nüzhet de Orhan Erden’in oğlu olduğunu açıklar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 13 Ocak Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.