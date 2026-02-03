Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Babası Cemal Paşazade'yi kaybeden Seniha, babasının son sözlerinden aldığı güçle savaşını sürdürür. Adliyede staja başlayan Seniha'yı Başsavcı Defne ile zorlu bir sınav bekler. Şükran, amacına ulaşır ve hamile kalır. Seniha annesini ve Halit’i baskı altına alır. Onlar da konağa dönebilmek için Enver’i feda ederler. Mükerrem'in bebeğinin Nüzhet’ten olduğu kesinleşir. Nüzhet ve Seniha Enver’i köşeye sıkıştırır. Mükerrem ise bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 3 Şubat Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.