Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mediha, Mükerrem’in başına gelenlerden kendini sıyırmak için Nalan’a tuzak kurar. Nüzhet, Nur ve Nalan köşke geri döner. Nüzhet, ‘Şevket’ ailesini yok etmek için yeni bir plan yapar. Mediha, Seniha’nın canını yakmak için Yasemin’i kullanır. Şükran'ın bebeğinin Cemil’den olmadığından şüphelenen Türkan, Kudret'i köşke davet eder. Seniha, Halit ve Mediha’yı birbirine düşürecek yeni bir entrika kurar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 10 Şubat Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.