Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mükerrem ve Nüzhet arasındaki ilişkiyi öğrenen Halit, bu durumu ondan gizleyen herkesten hesap sorar. Savcı Cihan’ın halası memleketten gelir. Döndü Hala Seniha ve Cihan’ın evliliğinin örf ve adetlere uygun olması için diretir. Mükerrem konaktan köşke taşınır ancak köşkte yeni zorluklarla karşılaşır. Cihan ve ailesi Seniha’yı istemeye geldiklerinde Halit’in hamlesi herkesi şok eder.

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nalan’ın intiharı tüm dengeleri değiştirir. Halit, Mükerrem’in kimden hamile kaldığının peşine düşer. Seniha, Yasemin'i evlat edinebilmek için güvenli bir aile kurması gerektiğini öğrenir. Cihan ona evlenme teklif eder. Cemil, Şükran'ın onu aldattığını öğrenir ve evden kovar. Halit, Cemil'le anlaşır ama Cemil, bunun sonu olacağını bilmez. Mediha, oğlunu Kızılbağ ailesi ile karşı karşıya getirmemek için son bir hamle yapar. Halit, Mükerrem’i belirsizliğe sürüklerken, Nüzhet ona gerçeği söyler.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 3 Mart Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.