Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mükerrem’in Halit’e dönmesi Nüzhet ve Seniha’yı harekete geçirir. Mediha'nın çocukluk acıları, kızı Seniha'yla ortak olur. Mükerrem, kaderini belirleyecek sırrı saklar. Seniha ise kendini Adana gelini olarak, tüm adetlerin içinde bulur. Cihan ve Seniha'nın düğününde, Halit Nüzhet’i vurur.

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mükerrem ve Nüzhet arasındaki ilişkiyi öğrenen Halit, bu durumu ondan gizleyen herkesten hesap sorar. Savcı Cihan’ın halası memleketten gelir. Döndü Hala Seniha ve Cihan’ın evliliğinin örf ve adetlere uygun olması için diretir. Mükerrem konaktan köşke taşınır ancak köşkte yeni zorluklarla karşılaşır. Cihan ve ailesi Seniha’yı istemeye geldiklerinde Halit’in hamlesi herkesi şok eder.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 10 Mart Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.