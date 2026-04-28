Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mükerrem’in Kızılbağların himayesine girmesi, Nalan’ı kontrolden çıkarır. Kızılbağ ve Paşazade aileleri arasında amansız bir savaşın fitili ateşlenir. Nur’un, Seniha’nın sevdiklerini hedef alması, Seniha ve Halit’i aynı cephede birleştirir. Cihan’ın içini kemiren kıskançlığı, onu Nüzhet’le sert bir yüzleşmeye sürükler.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan ile Nüzhet arasındaki sert yüzleşme, Cihan’ın Seniha’ya olan inancını sorgulanmasına yol açar. Nur’un Paşazadeleri bitirmek için attığı adımlar, aileyi beklenmedik şekilde birleştirir. Ancak Cemal Paşazade’nin katilinin ortaya çıkması, bu birliği yıkar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.