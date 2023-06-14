TV yayın akışı 14 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2023 Çarşamba, 11:23
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Pi'nin Yaşamı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöp Adam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yabancı Sinema "Deha"</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Pi'nin Yaşamı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yabancı Sinema "Deha"

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez</p> <p>22:45 Gülcemal</p> <p>01:15 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez</p> <p>04:00 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez

22:45 Gülcemal

01:15 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez

04:00 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakt</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Pi'nin Yaşamı</p> <p>20:30 Pi'nin Yaşamı</p> <p>01:15 Sokak Yarışçısı</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakt

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Pi'nin Yaşamı

20:30 Pi'nin Yaşamı

01:15 Sokak Yarışçısı

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çöp Adam</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>23:15 Yerli Dizi Tekrar / Sinema</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

23:15 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı</p> <p>22:00 Tarzan Rıfkı</p> <p>23:45 Maviye Sürgün</p> <p>02:00 Tarzan Rıfkı</p> <p>03:30 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:00 Tarzan Rıfkı

23:45 Maviye Sürgün

02:00 Tarzan Rıfkı

03:30 Güzel Günler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:05 Adını Sen Koy</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Kalk Gidelim</p> <p>14:00 Seksenler</p> <p>16:15 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yabancı Sinema "Deha"</p> <p>02:15 Kalk Gidelim</p> <p>04:10 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Kalk Gidelim

14:00 Seksenler

16:15 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Deha"

02:15 Kalk Gidelim

04:10 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

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