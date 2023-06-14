Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Ezgi Şenler hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:07

Güncelleme: 14.06.2023 - 17:07

Ezgi Şenler ve ünlü şarkıcı Buray, dün akşam düzenlenen ödül töreninde aşklarını ilan etti.



EZGİ ŞENLER KİMDİR?



Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Son olarak ise, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol aldı



EZGİ ŞENLER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2016-2017 Bodrum Masalı

2018 Nefes Nefese

2019 Canevim

2020 Çatı Katı Aşk

2021-2022 Teşkilat

2023 Bekle Beni Sevgilim

2022 Sen Yaşamaya Bak