Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Ezgi Şenler hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ezgi Şenler, dün akşam düzenlenen ödül töreninde aşkını ilan etti. Peki, Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Ezgi Şenler hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ezgi Şenler'in sevgilisi kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:07
Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Ezgi Şenler hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Ezgi Şenler ve ünlü şarkıcı Buray, dün akşam düzenlenen ödül töreninde aşklarını ilan etti.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Son olarak ise, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol aldı

EZGİ ŞENLER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2016-2017 Bodrum Masalı

2018        Nefes Nefese

2019       Canevim

2020        Çatı Katı Aşk

2021-2022      Teşkilat

2023         Bekle Beni Sevgilim

2022        Sen Yaşamaya Bak


Ezgi Şenler dizi Film

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