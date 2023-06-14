Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Ezgi Şenler hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ezgi Şenler, dün akşam düzenlenen ödül töreninde aşkını ilan etti. Peki, Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Ezgi Şenler hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ezgi Şenler'in sevgilisi kim?
Ezgi Şenler ve ünlü şarkıcı Buray, dün akşam düzenlenen ödül töreninde aşklarını ilan etti.
EZGİ ŞENLER KİMDİR?
Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Son olarak ise, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol aldı
EZGİ ŞENLER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
2016-2017 Bodrum Masalı
2018 Nefes Nefese
2019 Canevim
2020 Çatı Katı Aşk
2021-2022 Teşkilat
2023 Bekle Beni Sevgilim
2022 Sen Yaşamaya Bak
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