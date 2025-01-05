Kıyametten Sonra filmi konusu nedir? Kıyametten Sonra filmi oyuncuları kimler?
İngilizce orijinal adı: The Lost Future olan Kıyametten Sonra filmi, bu akşam sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Kıyametten Sonra filmi konusu nedir? Kıyametten Sonra filmi oyuncuları kimler?
Kıyametten Sonra filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2010 yılında vizyona giren film izleyicileri tarafından oldukça beğenilmişti. Peki, Kıyametten Sonra filmi konusu nedir? Kıyametten Sonra filmi oyuncuları kimler?
KIYAMETTEN SONRA FİLMİ KONUSU NEDİR?
2510 yılında, kıyamet sonrası dünya, ormanlarla kaplanmış ve hayvani yaratıklar tarafından istila edilmiştir. Hayatta kalan kabilenin gelecekteki şefi olacak olan Savan çok iyi bir dövüşçü, gerçek bir savaşçıdır. Tıpkı diğer kabile üyeleri gibi dünyada sağ kalmayı başaran tek insanlar olduklarına inanmaktadır. Fakat onun genç takipçisi Kaleb, başka kabilelerin de olduğuna inanmaktadır ve aralarındaki bu anlaşmazlık düşmanlığa doğru yol almaktadır. Kabilenin canavarlar tarafından saldırıya uğramasıyla her şey bir anda değişir.
KIYAMETTEN SONRA FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI
Yönetmen: Mikael Salomon
Oyuncular: Richard Kurti , Sean Bean, Corey Sevier, Sam Claflin, Annabelle Wallis
Tür: Macera, Bilim Kurgu
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