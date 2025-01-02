Tur Rehberi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Tur Rehberi filmi ne zaman vizyona girecek?

Tur Rehberi filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tur Rehberi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tur Rehberi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Tur Rehberi filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

Tur Rehberi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Tur Rehberi filmi ne zaman vizyona girecek?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 23:08

Tur Rehberi filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaristliğini Cem Gelinoğlu ve Muammer Tali üstleniyor. Peki, Tur Rehberi filminin konusu ne? Tur Rehberi filminin oyuncuları kim? 

TUR REHBERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment'in hikâyesini anlatıyor.

TUR REHBERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meral Çetinkaya

Metin Coşkun

Sadık Gürbüz

Suna Selen

Vedat Erincin

Tarık Pabuççuoğlu

TUR REHBERİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Tur Rehberi filmi 3 Ocak 2025 tarihinde vizyondaki yerini alacak.


Etiketler: #konusu nedir?

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