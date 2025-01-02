Acı Kahve filminin konusu ne, oyuncuları kim? Acı Kahve filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 02.01.2025 - 22:01

Güncelleme: 02.01.2025 - 23:09

Acı Kahve filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Soner Sert üstleniyor. Peki, Acı Kahve filminin konusu ne? Acı Kahve filminin oyuncuları kim?

ACI KAHVE FİLMİNİN KONUSU NE?

Nişan töreni için kız tarafının evinde aileler bir araya toplanır. Kısa sürede gerginliklerini atan aileler rahat tavırlarla sohbet ederken damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu gelişme, toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal meselelere değin bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır.

ACI KAHVE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nazan Kesal

Buse Buçe Kahraman

Reha Özcan

Şerif Erol

Atay Yıldız

Benian Dönmez

Name Önal

ACI KAHVE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Acı Kahve filmi 3 Ocak 2025 tarihinde vizyondaki yerini alacak.