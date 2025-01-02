Acı Kahve filminin konusu ne, oyuncuları kim? Acı Kahve filmi ne zaman vizyona girecek?
Acı Kahve filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Acı Kahve filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Acı Kahve filminin konusu ne, oyuncuları kim? Acı Kahve filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
Acı Kahve filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Soner Sert üstleniyor. Peki, Acı Kahve filminin konusu ne? Acı Kahve filminin oyuncuları kim?
ACI KAHVE FİLMİNİN KONUSU NE?
Nişan töreni için kız tarafının evinde aileler bir araya toplanır. Kısa sürede gerginliklerini atan aileler rahat tavırlarla sohbet ederken damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu gelişme, toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal meselelere değin bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır.
ACI KAHVE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nazan Kesal
Buse Buçe Kahraman
Reha Özcan
Şerif Erol
Atay Yıldız
Benian Dönmez
Name Önal
ACI KAHVE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Acı Kahve filmi 3 Ocak 2025 tarihinde vizyondaki yerini alacak.
Etiketler: #Acı Kahve #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'yi üzecek karar
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- Colani, Mazlum Abdi ile görüştü
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- ‘FETÖ mahkûmu’ çoban Uğur’u dinleyin
- Asgari ücret AKP’nin Suriye politikasını gölgede bıraktı