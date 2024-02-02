Kızıl Ajan filminin konusu ne? Kızıl Ajan filminin oyuncuları kim?
Kızıl Ajan (Agent Red) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kızıl Ajan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kızıl Ajan filminin konusu ne? Kızıl Ajan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kızıl Ajan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Damian Lee üstleniyor. Peki, Kızıl Ajan filminin konusu ne? Kızıl Ajan filminin oyuncuları kim?
KIZIL AJAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerika'da kimyasal silah kullanmayı planlayan bir grup teröristle birlikte bir denizaltıda mahsur kalan iki askerle ilgilidir.
KIZIL AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dolph Lundgren - Cpt. Matt Hendricks
Neal Matarazzo - Lt. Matarazzo
Randolph Mantooth - Admiral Edwards
Meilani Paul - Dr. Linda Christian
Aleksandr Kuznetsov - Kretz
Natalie Radford - Nadia
Tony Becker - Lt. Jack Colson
Robert Donavan - General Minowski
KIZIL AJAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kızıl Ajan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- İYİ Parti harekete geçti
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Açıktan şeriatı savundu!
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu!
- Çok sayıda yaralı var!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı
- Uğruna Türkiye'ye dönmüştü: O dizi hakkında gelişme