Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:05

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:05

Kızıl Ajan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Damian Lee üstleniyor. Peki, Kızıl Ajan filminin konusu ne? Kızıl Ajan filminin oyuncuları kim?

KIZIL AJAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerika'da kimyasal silah kullanmayı planlayan bir grup teröristle birlikte bir denizaltıda mahsur kalan iki askerle ilgilidir.

KIZIL AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dolph Lundgren - Cpt. Matt Hendricks

Neal Matarazzo - Lt. Matarazzo

Randolph Mantooth - Admiral Edwards

Meilani Paul - Dr. Linda Christian

Aleksandr Kuznetsov - Kretz

Natalie Radford - Nadia

Tony Becker - Lt. Jack Colson

Robert Donavan - General Minowski

KIZIL AJAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kızıl Ajan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.