Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:56

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:56

Kana Kan filminin yönetmen koltuğunda Mark DiSalle, David Worth oturuyor. Filmin senaristliğini Jean-Claude Van Damme, Mark DiSalle ve Glenn Bruce üstleniyor. Peki, Kana Kan filminin konusu ne? Kana Kan filminin oyuncuları kim?

KANA KAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Ağabeyi Eric'in Dünya Kickbox Şampiyonu seçilmesi üzerine Kurt, onunla birlikte Tayland'a gider. Eric ukalaca hareketlerde bulunmakta ve Tayland’ın geleneklerini hiçe saymaktadır. Tong po ile yaptığı karşılaşmada Eric felç geçirir. Kurt ağabeyinin intikamını almakta kararlıdır.

KANA KAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme

Mark DiSalle

Dennis Alexio

Dennis Chan

Michel Qissi

Rochelle Ashana

Steve Lee

Richard Foo

Ricky Liu

Ho Ying Sin

Tony Chan

Brad Kerner

Dean Harrington

Richard Santoro

KANA KAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kana Kan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.