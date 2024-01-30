Kana Kan filminin konusu ne? Kana Kan filminin oyuncuları kim?
Kana Kan (Kickboxer) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kana Kan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kana Kan filminin konusu ne? Kana Kan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kana Kan filminin yönetmen koltuğunda Mark DiSalle, David Worth oturuyor. Filmin senaristliğini Jean-Claude Van Damme, Mark DiSalle ve Glenn Bruce üstleniyor. Peki, Kana Kan filminin konusu ne? Kana Kan filminin oyuncuları kim?
KANA KAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Ağabeyi Eric'in Dünya Kickbox Şampiyonu seçilmesi üzerine Kurt, onunla birlikte Tayland'a gider. Eric ukalaca hareketlerde bulunmakta ve Tayland’ın geleneklerini hiçe saymaktadır. Tong po ile yaptığı karşılaşmada Eric felç geçirir. Kurt ağabeyinin intikamını almakta kararlıdır.
KANA KAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme
Mark DiSalle
Dennis Alexio
Dennis Chan
Michel Qissi
Rochelle Ashana
Steve Lee
Richard Foo
Ricky Liu
Ho Ying Sin
Tony Chan
Brad Kerner
Dean Harrington
Richard Santoro
KANA KAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kana Kan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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