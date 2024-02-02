Hara filminin konusu ne? Hara filminin oyuncuları kim?
Hara filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hara filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hara filminin konusu ne? Hara filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hara filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Atalay Taşdiken üstleniyor. Peki, Hara filminin konusu ne? Hara filminin oyuncuları kim?
HARA FİLMİNİN KONUSU NE?
13 yaşındaki Beste'nin babası veterinerdir ve Beste atlarla iç içe büyümüştür. Çiftliklerine yeni gelen patron, çiftliği kapatmayı planlamaktadır. Bu karara direnmeye çalışan Beste, bir yandan en sevdiği atın satılmasıyla karşı karşıya kalırken, diğer yandan annesi ve babasının ayrılık kararı aldığını öğrenir.
HARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dolunay Soysert
Aydın Orak
Celile Toyon
Hasan Şahintürk
Serkan Ercan
Nehir Erdoğan
Baran Seyhan
Isabella Haddock
Zeynep Erkekli
HARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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