Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:49

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:49

Hara filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Atalay Taşdiken üstleniyor. Peki, Hara filminin konusu ne? Hara filminin oyuncuları kim?

HARA FİLMİNİN KONUSU NE?

13 yaşındaki Beste'nin babası veterinerdir ve Beste atlarla iç içe büyümüştür. Çiftliklerine yeni gelen patron, çiftliği kapatmayı planlamaktadır. Bu karara direnmeye çalışan Beste, bir yandan en sevdiği atın satılmasıyla karşı karşıya kalırken, diğer yandan annesi ve babasının ayrılık kararı aldığını öğrenir.

HARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dolunay Soysert

Aydın Orak

Celile Toyon

Hasan Şahintürk

Serkan Ercan

Nehir Erdoğan

Baran Seyhan

Isabella Haddock

Zeynep Erkekli

HARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.