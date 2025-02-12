Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:10

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:10

Kızıl Ateş filminin yönetmen koltuğunda Walter Hill oturuyor. Filmin senaristliğini Walter Hill ve Harry Kleiner üstleniyor. Peki, Kızıl Ateş filminin konusu ne? Kızıl Ateş filminin oyuncuları kim?

KIZIL ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Demir Çene' lakaplı acımsız bir polis olan yüzbaşı Ivan DANKO (Arnold Schwarzeneger), Moskova Cinayet Masası'nın şefidir. Danko basit bir trafik suçu nedeniyle Amerika'da tutklana rus asıllı bir uyuşturucu tacirini ülkeye geri götürmek üzere Chicago'ya kendisine eşlik etmek üzere Art Ridzik (James Belushi) adında hazırcevap, kılıksız ve adı çıkmış bir dedektif görevlendirilmiştir. farklı kültürlerden gelen bu iki ilginç polis, beraber çalışmaya başlarlar. Kısa sürede aralarında espiri ve saygıya dayalı bir ilişki doğar. İkili, Stateville Hapishanesi'nin duvarları ardından yürütülen uluslar arası uyuşturucu trafiğini durdurmak üzere harekete geçerler. Bu arada uyguladıkları 'Rus ve Ridzik Tarzı' altenatif polis prosedürleri nedeniyle başları, resmi makamlarla belaya girer ve kaçak duruma düşerler. Kızıl Meydan'da çekilen ilk Amerikan filmi olma özelliği taşıyan 'Kızıl Ateş', zevkle izleyeceğiniz bir aksiyon/komedi...

KIZIL ATEŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James Belushi

Laurence Fishburne

Arnold Schwarzenegger

Gina Gershon

Peter Boyle

Brion James

Ed O'Ross

KIZIL ATEŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kızıl Ateş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.