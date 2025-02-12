Kızıl Ateş filminin konusu ne? Kızıl Ateş filminin oyuncuları kim?
Kızıl Ateş (Red Heat) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kızıl Ateş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kızıl Ateş filminin konusu ne? Kızıl Ateş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kızıl Ateş filminin yönetmen koltuğunda Walter Hill oturuyor. Filmin senaristliğini Walter Hill ve Harry Kleiner üstleniyor. Peki, Kızıl Ateş filminin konusu ne? Kızıl Ateş filminin oyuncuları kim?
KIZIL ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Demir Çene' lakaplı acımsız bir polis olan yüzbaşı Ivan DANKO (Arnold Schwarzeneger), Moskova Cinayet Masası'nın şefidir. Danko basit bir trafik suçu nedeniyle Amerika'da tutklana rus asıllı bir uyuşturucu tacirini ülkeye geri götürmek üzere Chicago'ya kendisine eşlik etmek üzere Art Ridzik (James Belushi) adında hazırcevap, kılıksız ve adı çıkmış bir dedektif görevlendirilmiştir. farklı kültürlerden gelen bu iki ilginç polis, beraber çalışmaya başlarlar. Kısa sürede aralarında espiri ve saygıya dayalı bir ilişki doğar. İkili, Stateville Hapishanesi'nin duvarları ardından yürütülen uluslar arası uyuşturucu trafiğini durdurmak üzere harekete geçerler. Bu arada uyguladıkları 'Rus ve Ridzik Tarzı' altenatif polis prosedürleri nedeniyle başları, resmi makamlarla belaya girer ve kaçak duruma düşerler. Kızıl Meydan'da çekilen ilk Amerikan filmi olma özelliği taşıyan 'Kızıl Ateş', zevkle izleyeceğiniz bir aksiyon/komedi...
KIZIL ATEŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
James Belushi
Laurence Fishburne
Arnold Schwarzenegger
Gina Gershon
Peter Boyle
Brion James
Ed O'Ross
KIZIL ATEŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kızıl Ateş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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