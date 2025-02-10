Blade of the 47 Ronin filminin konusu ne? Blade of the 47 Ronin filminin oyuncuları kim?
Blade of the 47 Ronin filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Blade of the 47 Ronin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Blade of the 47 Ronin filminin konusu ne? Blade of the 47 Ronin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Blade of the 47 Ronin filminin yönetmen koltuğunda Ron Yuan oturuyor. Filmin senaristliğini John Swetnam, Aimee Garcia üstleniyor. Peki, Blade of the 47 Ronin filminin konusu ne? Blade of the 47 Ronin filminin oyuncuları kim?
BLADE OF THE 47 FİLMİNİN KONUSU NE?
2014 yapımı 47 Ronin filminin devam halkası olan yapım, uzak bir gelecekte, samurayların, ninjaların ve korku unsurlarının kesiştiği egzotik ve cyberpunk bir atmosferde geçiyor.
BLADE OF THE 47 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anna Akana - Luna
Mark Dacascos - Shinshiro
Mike Moh - Reo
Dustin Nguyen - Nikko
Chris Pang - Arai
Yoshi Sudarso - Sun
Luna Fujimoto - Mai
Akira Koieyama - Ikeda
Gen Seto - Maeda
BLADE OF THE 47 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Blade of the 47 Ronin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir? #Film
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- Adana Demirspor sahadan çekildi
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- Bahçeli'den ilk açıklama!
- Ehliyetler için yeni karar...
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'
- Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
- Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt