Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:16

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:16

Blade of the 47 Ronin filminin yönetmen koltuğunda Ron Yuan oturuyor. Filmin senaristliğini John Swetnam, Aimee Garcia üstleniyor. Peki, Blade of the 47 Ronin filminin konusu ne? Blade of the 47 Ronin filminin oyuncuları kim?

BLADE OF THE 47 FİLMİNİN KONUSU NE?

2014 yapımı 47 Ronin filminin devam halkası olan yapım, uzak bir gelecekte, samurayların, ninjaların ve korku unsurlarının kesiştiği egzotik ve cyberpunk bir atmosferde geçiyor.

BLADE OF THE 47 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anna Akana - Luna

Mark Dacascos - Shinshiro

Mike Moh - Reo

Dustin Nguyen - Nikko

Chris Pang - Arai

Yoshi Sudarso - Sun

Luna Fujimoto - Mai

Akira Koieyama - Ikeda

Gen Seto - Maeda

BLADE OF THE 47 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Blade of the 47 Ronin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.