Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:07

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:07

96 Saat filminin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, 96 Saat filminin konusu ne? 96 Saat filminin oyuncuları kim?

96 SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan'ın kendisinin Los Angeles'te, kaçırılan kızının ise Paris'te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.

96 SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson – Bryan Mills

Maggie Grace – Kim Mills

Famke Janssen – Lenore

Xander Berkeley – Stuart

Katie Cassidy – Amanda

Olivier Rabourdin – Jean-Claude

Holly Valance – Sheerah

Jon Gries – Casey

David Warshofsky – Bernie

Nathan Rippy – Victor

Camille Japy – Isabelle

Nicolas Giraud – Peter

Gérard Watkins – Saint Clair

96 SAAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

96 Saat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.