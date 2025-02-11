96 Saat filminin konusu ne? 96 Saat filminin oyuncuları kim?
96 Saat (Taken) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 96 Saat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 96 Saat filminin konusu ne? 96 Saat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
96 Saat filminin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, 96 Saat filminin konusu ne? 96 Saat filminin oyuncuları kim?
96 SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan'ın kendisinin Los Angeles'te, kaçırılan kızının ise Paris'te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.
96 SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson – Bryan Mills
Maggie Grace – Kim Mills
Famke Janssen – Lenore
Xander Berkeley – Stuart
Katie Cassidy – Amanda
Olivier Rabourdin – Jean-Claude
Holly Valance – Sheerah
Jon Gries – Casey
David Warshofsky – Bernie
Nathan Rippy – Victor
Camille Japy – Isabelle
Nicolas Giraud – Peter
Gérard Watkins – Saint Clair
96 SAAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
96 Saat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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