Kızıl Elma filminin konusu ne? Kızıl Elma filminin oyuncuları kim?
Kızıl Elma (The Red Apple) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kızıl Elma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kızıl Elma filminin konusu ne? Kızıl Elma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kızıl Elma filminin yönetmen koltuğunda Tolomush Okeev oturuyor. Filmin senaristliğini Chingiz Aitmatov, Elga Lyndina, Tolomush Okeev üstleniyor. Peki, Kızıl Elma filminin konusu ne? Kızıl Elma filminin oyuncuları kim?
KIZIL ELMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük bir ailede geçen birkaç günün kroniği, insan ilişkilerinin zorlukları ve aşkın karmaşıklığı hakkında bir hikaye. Kırmızı elmaların görüntüsü - güçlü ve net, derin ve berrak. Okeyev'in "elması" özel bir anlam taşıyor. Dünya ve güneşin suları, mutluluk ve uyumun lirik bir sembolüdür.
KIZIL ELMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Suymenkul Chokmorov - Temir
Gulsara Adzhibekova - Sabira
Tattybyubyu Tursunbayeva - Neznakomka
Anara Makhekadirova - Anara
KIZIL ELMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kızıl Elma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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