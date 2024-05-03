Yayınlanma: 03.05.2024 - 23:22

Güncelleme: 03.05.2024 - 23:22

Kızıl Elma filminin yönetmen koltuğunda Tolomush Okeev oturuyor. Filmin senaristliğini Chingiz Aitmatov, Elga Lyndina, Tolomush Okeev üstleniyor. Peki, Kızıl Elma filminin konusu ne? Kızıl Elma filminin oyuncuları kim?

KIZIL ELMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir ailede geçen birkaç günün kroniği, insan ilişkilerinin zorlukları ve aşkın karmaşıklığı hakkında bir hikaye. Kırmızı elmaların görüntüsü - güçlü ve net, derin ve berrak. Okeyev'in "elması" özel bir anlam taşıyor. Dünya ve güneşin suları, mutluluk ve uyumun lirik bir sembolüdür.

KIZIL ELMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Suymenkul Chokmorov - Temir

Gulsara Adzhibekova - Sabira

Tattybyubyu Tursunbayeva - Neznakomka

Anara Makhekadirova - Anara

KIZIL ELMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kızıl Elma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.