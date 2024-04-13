Labirent: Ölümcül Kaçış filminin konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filminin oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğuna Wes Ball'ın oturduğu, James Dashner'ın adlı romanından uyarlanan bilimkurgu ve aksiyon türlerindeki 2014 yapımı ABD filmi Labirent: Ölümcül Kaçış'ın konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Peki, Labirent: Ölümcül Kaçış filminin konusu nedir? Labirent: Ölümcül Kaçış filminin oyuncuları kimler?
2014 yapımı Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) filmi, aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. Peki, Labirent: Ölümcül Kaçış filminin konusu nedir? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kimler?
LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ OYUNCULARI KİMLER?
- Dylan O'Brien - Thomas
- Kaya Scodelario - Teresa
- Thomas Brodie-Sangster - Newt
- Will Poulter - Gally
- Ki Hong Lee - Minho
- Aml Ameen - Alby
- Blake Cooper - Chuck
- Dexter Darden - Frypan
- Chris Sheffield - Ben
- Jacob Latimore - Jeff
- Alexander Flores - Winston
- Randall D. Cunningham - Clint
- Joe Adler - Zart
- Patricia Clarkson - Ava Paige
LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılınca karşısında kendi yaşlarında bir grup genç görür. Koloni gibi görünen bu grup, onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de geçmişini hatırlamamaktadır. Dahası karşısındaki "Kayranlılar" da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedirler. Tek bildikleri şey, her sabah labirente gidilen dev bir kapının açıldığıdır.
Güneş batarken ise kapı kapanıyordur. Üstelik her 30 günde bir asansörle gruba yeni bir genç gelmektedir. Thomas'ın ardındansa beklenmedik bir şekilde, bir hafta sonra Teresa adında bir genç kızı bırakılır. Thomas şimdi hem kayran sakinlerinin hem de geçmişte bir yerlerden hatırladığı bu labirentin sırrını çözmeye çalışacaktır.
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