Kızıl Goncalar dizisi sezon finali ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi sezon finali mi yapıyor?

Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Gerek kadrosu gerekse senaryosuyla dikkat çeken dizinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki, Kızıl Goncalar dizisi sezon finali ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi sezon finali mi yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:15
Kızıl Goncalar dizisi sezon finali ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi sezon finali mi yapıyor?
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Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Hazal Türesan, Sitare Akbaş, Duygu Sarışın ve Şerif Erol gibi güçlü oyuncuları buluşturan Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu. Peki, Kızıl Goncalar dizisi sezon finali ne zaman?  Kızıl Goncalar dizisi sezon finali mi yapıyor?

KIZIL GONCALAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi 19. bölümünde sezon arası verecek.

KIZIL GONCALAR KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.


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