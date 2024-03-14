Melisa Doğu kimdir? Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu kaç yaşında, nereli? Melisa Doğu dizileri...

Kızıl Goncalar Ayza karakterini canlandıran Melisa Doğu gündemde. Yurttaşlar, Melisa Doğu'nun kim olduğunu merak etti. Peki, Melisa Doğu kimdir? Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu kaç yaşında, nereli? Melisa Doğu dizileri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:38
Melisa Doğu kimdir? Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu kaç yaşında, nereli? Melisa Doğu dizileri...
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Melisa Doğu son açıklamalarıyla gündem oldu. Oyuncuyu yakından takip eden yurttaşlar, Melisa Doğu'nun hayatını araştırmaya başladı. Peki, Melisa Doğu kimdir? Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu kaç yaşında, nereli? Melisa Doğu dizileri...

MELISA DOĞU KIMDIR? 

Melisa Doğu 1981 yılında İstanbul’da doğan oyuncu 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başladı.. ürkiye’de podyuma çıkan en genç modeldir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandıktan sonra modelliği bıraktı. Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu da yaptı

MELISA DOĞU DIZILERI

Bugüne kadar Şöhret, Şölen, Çatı Katı, Doktorlar, Avrupa Yakası, Geniş Aile, Yıldız Masalı, Kanıt, Yıldızın Parlasın, Kötü Yol, Yalan Dünya, Arka Sokaklar, Kocamın Ailesi Ateş Böceği, Yasak Elma, Gen, Gloryhole, Modern Zamanlarda Bir Yer, Yanımda Kal gibi dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

Eksik Zamanlar, Arap Gecesi, 3. Türden Yakın İlişkiler / Başlangıç, Kalp Düğümü, Nereye Gitti Bütün Çiçekler oynadığı tiyatro oyunlarıdır.

"ESKİ SEVGİLİLERİMİN DÜĞÜNÜNE KATILDIM"

 Melisa Doğu, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Doğu, "Ben eski sevgililerimle dost kalabiliyorum. Düğünlerine gitttiklerim bile oldu. Ama büyük aşklarımın düğününe falan gitmem. O kadar da değil.” dedi.


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