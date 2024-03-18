Kızıl Goncalar dizisinde yeni karakter: Cüneyd'in babası geliyor

NOW’un ilk bölümden itibaren fenomen olan dizisi ‘Kızıl Goncalar’a sezon finaline doğru dizinin seyrini değiştirecek bir karakter girmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:46
Kızıl Goncalar dizisinde yeni karakter: Cüneyd'in babası geliyor
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NOW’un pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi "Kızıl Goncalar"ın bu akşam 11. Bölümü seyirciyle buluşacak. Ödüllü yönetmen Ömür Atay’ın yönettiği, unutulmaz dizilerin yazarı Necati Şahin’in ise yazdığı dizinin kadrosuna Fani tarikatında tüm dengeleri değiştirecek bir karakter gelecek.



Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre diziye Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin babası geliyor. Rol için görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun karakter için sakal uzatması gerektiği için oyuncu arayışı erken başladı.

 

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Hazal Türesan, Sitare Akbaş, Duygu Sarışın ve Şerif Erol’u buluşturan diziye gelecek yeni oyuncunun kim olacağı şimdiden merak konusu oldu.


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