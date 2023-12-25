Kızıl Goncalar dizisinin bu bölümünde neler olacak? 25 Aralık Kızıl Goncalar dizinin 2. bölümünde neler yaşanacak?
Kızıl Goncalar 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları FOX TV'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Levent, Meryem'in kızının evlendirileceğini öğrendiğinde durumu polise bildirir. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin bu bölümünde neler olacak? 25 Aralık Kızıl Goncalar dizinin 2. bölümünde neler yaşanacak?
Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle gündeme oturdu. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu ise Necati Şahin'in ele aldığı dizinin ikinci bölümü merakla bekleniyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin bu bölümünde neler olacak? 25 Aralık Kızıl Goncalar dizinin 2. bölümünde neler yaşanacak?
KIZIL GONCALAR 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
İlk bölümün ardından, seyircilerin merakla beklediği Kızıl Goncalar'ın ikinci bölümünde neler olacağı merak edildi. Kızıl Goncalar ikinci bölümden ilk fragman paylaşıldı.
Yeni bölümünde Levent, Meryem'in kızının evlendirileceğini öğrendiğinde durumu polise bildirir. Kapıda polislerle karşılaşan Meryem ne yapacak?
Kızıl Goncalar, 2. bölümüyle 25 Aralık Pazartesi saat 20.00'de!
KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Kızıl Goncalar dizisi, seküler birİ olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir çevrede yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.
KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Özcan Deniz
- Özgü Namal
- Mert Yazıcıoğlu
- Erkan Avcı
- Hazal Türesan
- Mert Turak
- Selen Öztürk
- Şerif Erol
- Duygu Sarışın
- Tuğrul Tülek
- Sitare Akbaş
- Mina Demirtaş
- Esma Yılmaz
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