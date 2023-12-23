Kızıl Goncalar dizisi Hasna Güneş kimdir? Selen Öztürk kimdir, kaç yaşında? Selen Öztürk başka hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:34

Güncelleme: 23.12.2023 - 16:34

FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Hasna Güneş karakterini canlandıran oyuncu Selen Öztürk'ün kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Selen Öztürk kimdir, kaç yaşında? Selen Öztürk başka hangi dizilerde oynadı?

SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Selen Öztürk, 23 Temmuz 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Şimdilerde 43 yaşında olan oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur.

SELEN ÖZTÜRK BAŞKA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Selen Öztürk oyunculuğa, 2002 yılında "Aşkları Ege'de Kaldı" filmiyle adım atmıştır. Ünlü oyuncu, televizyon dünyasına adımını ise 2007 yılında adım atmıştır. Selen Öztürk, Karayılan dizisinde Asiye rolüne hayat vermiştir. Selen Öztürk, 2011-2014 yılları arasında ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Gülfem Hatun karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Benim Adım Gültepe (Meziyet), Serçe Sarayı, (Aliye) Hatırla Gönül (Figen), Azize (Tuna Alpan), Çocukluk (Gülay), Misafir (Nazan), Yürek Çıkmazı (Kader) gibi dizilerde rol alan Selen Öztürk son olarak FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Hasna Güneş rolünü canlandırıyor.