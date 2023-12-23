Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:22

Güncelleme: 23.12.2023 - 16:22

FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Naim Tezel karakterini canlandıran oyuncu Mert Turak'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Kızıl Goncalar Naim Tezel kimdir? Mert Turak kimdir, kaç yaşında? Mert Turak başka hangi dizilerde oynadı?



MERT TURAK KİMDİR?

29 Mart 1980 İzmir doğumlu olan Mert Turak’ın babası Malatyalı annesi Makedonya asıllıdır. Lisedeyken İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyununda rol aldı. Liseyi bitirdikten sonra Isparta S.D.Ü’de Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yapan Mert Turak 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı.



MERT TURAK BAŞKA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Mert Turak İstanbul Üniversitesinde okurken Makedonya tiyatro festivaline gönderildi ve Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Dalında Yüksek Lisans Öğrenimini tamamladı. Mucize filmiyle ismini duyuran Mert Turak, Yeşil Deniz, Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar, Başrolde Aşk gibi yapımlarda rol aldı. Mert Turak son olarak FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisindeki Naim Tezel karakterini canlandırıyor.

