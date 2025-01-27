Yayınlanma: 27.01.2025 - 21:18

Güncelleme: 27.01.2025 - 21:18

Kızıl Goncalar dizisi 35. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kızıl Goncalar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sadi Hüdayi ve Cüneyd restleşmesi tarikatı bölünmenin eşiğine getirmiştir. Artık Faniler bir taraf seçecek, yenilen tarikattaki yerini de kaybedecektir. Bu süreçte Cüneyd’le gizliden işbirliği yapan Zeynep’in, Cüneyd’den değil Sadi Hüdayi’den yana durması ise Meryem’in şüphelenmesine sebep olmuştur. Ancak Zeynep, Sadi’nin güvenini kazanıp Cüneyd’e yenilmesini sağlamak için uğraşmaya kararlıdır.

Meryem ve Levent ise aralarındaki gerginliklere rağmen kadınların çalışması konusunda çabalamayı sürdürmektedir. Ama Sadi Hüdayi’nin de geri adım atmaya niyeti yoktur. İş tuttuklarının tehditleri bir yana, kendisi de Cüneyd, Levent ve Meryem’e engel olmak niyetindedir. Nihayet mücadeleyi kazanmak uğruna tarikattaki tüm erkekleri safına çekerek kadınları zapturapt altına almanın bir yolunu bulur. Levent ve Meryem bunun üzerine kadınları kurtarmak için Sadi’ye meydan okumaya karar verirler.

Başta Birgül olmak üzere kadınların yaşadığı zulme engel olmaya çalışan Cüneyd ise amcasını tam da tuzağa çektiği anda Zeynep’in kadınları kurtarmak uğruna Sadi’yle anlaşmak zorunda kalmasıyla başarısızlığa uğrar. Levent ve Meryem, Hande ve bebeğinin başına gelenlerle uğraşırken bu trajedi aralarındaki buzların erimesine yol açar. Öte tarafta Zeynep’in Sadi Hüdayi kararı sadece Cüneyd’in planlarının bozulmasına değil, iki gencin arasında da büyük bir güven bunalımına sebep olacaktır. Ancak Zeynep’in Cüneyd’e bir şans daha yaratacak gizli bir planı daha vardır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızıl Goncalar dizisinin 35. bölümü 27 Ocak Pazartesi saat 20.00’de NOW ekranlarındaki yerini alacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aziz’in önderliğinde toplanan Ulular, Sadi ve Cüneyd’in karşı karşıya geldiği bir mücadelenin fitilini ateşler. Aziz, her iki tarafın da tekkenin hayrına olan çabalarını değerlendireceğini söylerken, Sadi, Aziz’e yaklaşmanın yollarını aramaya başlar. Cüneyd ise onları Zeynep’in çağırdığını anlamıştır.

Öte yandan Levent ve Meryem, Suavi’nin yaşadığı sağlık kriziyle sarsılır. Suavi’nin rahatsızlığı aile içindeki geçmiş hesaplaşmaları yeniden alevlendirirken Levent’in içindeki bastırılmış öfkeyi açığa çıkarır. Meryem, onu anlamaya çalışırken çaresiz Levent, ilk kez kendisini açık bir şekilde Meryem’e bırakır. Ancak Naim, Cüneyd’e ve kadınlara yardım etmenin bir yolunu arayan Meryem’i rahat bırakmayacaktır. Cüneyd ve Sadi arasındaki savaşta kozlarını doğru oynayarak Meryem’i kazanacağına inanır. Hayal kırıklığına uğradığında ise öfkesi görülmemiş kadar büyük olacaktır.

Cüneyd, Zeynep’in hamlesiyle zaman kazandığını anlamış ve Zeynep’i kırdığının farkındadır. Ancak ikisinin de birbirine duyduğu inanç değişmemiştir. Zeynep ve Cüneyd düşmanlarını afallatmak için harekete geçer ve Uluları ikna etmek için kolları sıvarlar. Bu yolda Cüneyd ve kadınların arkasında durmaya kararlı olan Meryem birlikte hareket ederler. Ancak bu sırada Aziz, Zeynep’in Cüneyd üzerindeki etkisini fark etmiş ve Zeynep’ten kurtulmaya karar vermiştir. Şirin’in bu uğurdaki hamlesi ise kontrolden çıkacak ve Zeynep dahil herkesi ateşe atacak bir felakete dönüşecektir.