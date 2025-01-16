Kızıl Goncalar'ın Naim'inden samimi açıklamalar: 'İkili ilişkilerde beceriksizim'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 13:32

Güncelleme: 16.01.2025 - 13:32

Ünlü oyuncu Mert Turak, Kızıl Goncalar dizisinin Naim’i, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu.

Ailesiyle ilgili bilinmeyenleri samimi bir şekilde paylaşan Turak, annesi ve babasının meslekleri konusunda kendisine çok az müdahale ettiklerini ve bu sayede onlarla ilgili çoğu şeyi sonradan öğrendiğini itiraf etti.

Daha önce Mucize ve Mucize 2: Aşk filmlerindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Turak, programda ailesinin geçmişine dair de önemli açıklamalarda bulundu. Babasının köklerinin İran Horasan’a, annesinin ise Makedon göçmeni olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Zenginliğimi buna borçluyum. Bana verdikleri en büyük özgürlük hep söylerim... Hiç karışmadılar bana” dedi.

Annesiyle babasının 2005 yılında boşandığını, bunu ise teyzesinden öğrendiğini anlatan Turak, “Annemle babam boşandığında tiyatrodaydım, onlara söylemediler. Annem 5 saat süren bir ameliyat geçirmiş, ‘Sana söylemedik, neden? Uzaktakine söylenmez’ demişler. Babamın Covid-19 geçirdiğini bile ikinci eşinden öğrendim, ‘Baban zor durumda ama hâlâ ‘Mert’e söylemeyin’ diyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

Ailesinin ona bu kadar alan tanımasının, oyunculuk kariyerine etkisi olduğunu belirten Mert Turak, “Onlar bana işim için böyle bir alan tanıyınca, ben de oynamak zorunda kaldım” dedi.

Ayrıca, ikili ilişkilerde beceriksiz olduğunu itiraf eden Turak, “Ben ailemi arkamda bırakıp gelmişim. Hayatımdaki hanımefendinin de işiyle ilgili titiz davranması gerektiğini düşünüyorum” dedi.