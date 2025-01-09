Kızıl Goncalar'da tartışma yaratan sahne: Başörtü yaktı!
Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölüm fragmanındaki başörtüsü sahnesi sosyal medyayı ikiye böldü. Destek mesajları kadar sert eleştiriler de alan sahne, dizinin yeni bölümü öncesinde tartışma yarattı.
Now TV’nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, yeni bölüm fragmanındaki başörtüsü sahnesiyle sosyal medyada gündem oldu.
Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşe attığı sahne, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Bazı kesimler sahneyi desteklerken, bazıları ise sert eleştirilerde bulundu.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı dizi, son fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti.
Fragmanda, Sadi Hüdayi karakterinin kadınların evlere kapatılması gerektiğini savunan ifadelerine karşı Birgül karakterinin tepkisi damga vurdu. Birgül’ün, “Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca yalnızca hükümdarlığınıza boyun eğmiş bir tebaa görüyorsunuz” sözleri eşliğinde başörtüsünü çıkarıp ateşe attığı sahne, tartışmaların odağı haline geldi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.
Bir kesim, sahneyi kadın haklarına yönelik güçlü bir mesaj olarak değerlendirirken, diğer bir kesim başörtüsüne yapılan bu göndermeyi saygısızlık olarak nitelendirdi.
Özellikle muhafazakâr çevrelerden gelen tepkiler, dizinin boykot edilmesi çağrılarına kadar vardı.
YENI BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kızıl Goncalar dizisinin merakla beklenen yeni bölümü, 20 Ocak Pazartesi akşamı Now TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Ancak fragmanda yer alan başörtüsü sahnesi, dizinin yeni bölümü öncesinde tartışmaların odağında kalmasına neden oldu. Dizinin yapımcılarından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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