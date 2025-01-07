Settar Tanrıöğen perşembe 'Kızıl Goncalar' setine çıkıyor: 'Saatçi Aziz'e hayat verecek

Geçirdiği beyin kanamasının ardından mesleğine geri dönen Settar Tanrıöğen, "Kızıl Goncalar"ın 34. bölümünde, evladının intikamını almak için yaşayan "Saatçi Aziz" karakterine hayat verecek.

Settar Tanrıöğen perşembe 'Kızıl Goncalar' setine çıkıyor: 'Saatçi Aziz'e hayat verecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:07

Ödüllü yönetmen Ömür Atay’ın yönettiği ve Gold Film imzalı "Kızıl Goncalar" dizisi, 20 Ocak'ta yılbaşı tatilinin ardından devam edecek. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen diziye, usta oyuncu Settar Tanrıöğen katılıyor.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre dizi setlerinden uzak kalan 64 yaşındaki Settar Tanrıöğen, "Kızıl Goncalar"ın kadrosuna dahil oldu.



Tanrıöğen, Abdullah Ünal rolüyle büyük beğeni toplayan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'un diğer projesi "Kızıl Goncalar"da yer alacak.

Bir yıl aradan sonra mesleğine dönen Tanrıöğen, "Saatçi Aziz" adını taşıyan karakteriyle seyirciyi derinden etkilemeyi hedefliyor.

Evladının intikamını almak için yaşayan bir karaktere hayat verecek olan usta oyuncu, Perşembe günü sete çıkarak dizinin 34. bölümüne sürpriz bir şekilde katılacak.


Etiketler: #Settar Tanrıöğen #kızılcık şerbeti #Kızıl Goncalar

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