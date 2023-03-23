Kızılcık Şerbeti dizisi için kötü haber geldi. En iddialı diziydi

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 00:46

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 00:46

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi kısa sürede ilgi odağı olmuştu. Reytingleri alt üst eden diziyle ilgili RTÜK'ün inceleme başlattığına dair bir haber paylaşılmıştı.

RTÜK KARARINI VERDİ

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi için RTÜK beklenen kararı verdi. Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı. Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

TÜMDEN FİNAL YAPABİLİR İDDİASI

Öte yandan bazı medya sitelerinde Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre diziye verilen cezanın oldukça ağır olduğuna dikkat çekildi. Show TV yönetimi bu ceza nedeniyle diziyi tümden yayından kaldırabilir.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Medyada yer alan iddialara ilişkin henüz Show TV yönetimi bir açıklama yapmadı. Show TV yönetiminin alacağı karar seyirciler tarafından büyük merak konusu oldu.

REYTİNGLERİ NE DURUMDA?

Kızılcık Şerbeti dizisi henüz yeni yayına başlayan bir dizi olması nedeniyle kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. Reytinglerde zirvede olan dizi bir yandan en çok şikayet alan dizi konumundayken bir yandan da en çok izlenen diziler arasında ilk sırada yer alıyor.