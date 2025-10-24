Kızılcık Şerbeti dizisi 110. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ömer sonunda dayanamamış ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a itiraf etmiştir. Artık bu ağır yükü ikisi birlikte taşıyacaktır. Ancak bu yük ilişkilerini kötü etkilemeye başlamıştır bile. Kıvılcım kâbuslar görmeye başlar. Fatih’in çabaları sonucunda Doğa ile ilişkileri biraz da olsa düzelir. Bu arada Fatih, Asil ile uğraşmaya devam etmektedir. Aralarındaki olayın büyümesi sonucu Asude ve Abdullah devreye girer, bu düşmanlığı yok etmek için bir çözümleri vardır. Kendisini tehdit eden kişinin Mustafa olduğunu düşünen Işıl, ona gözdağı vermek ister. Ancak kısa bir süre sonra onun olmadığını anlayacaktır. Sevgilisinden ayrılmaya çalışan Firaz, bu işten sıyrılmanın pek de kolay olmayacağını fark eder. Doğa ve Fatih’in aralarındaki buzlar az da olsa erimişken bu sefer de Çimen yüzünden kavga ederler. Doğa kızını da alıp evi terk eder ancak büyük bir kaza yapar.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 110. bölümü 24 Ekim Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.