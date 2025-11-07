Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım’ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Kıvılcım ise çok üzgündür, yıkılmış bir haldedir ancak doğru hareket ettiğinden şüphesi yoktur. Kıvılcım’ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir. Nilay’ın bir dizide bir sahne oynaması, Fatih’in bir dergi çekimine katılması Ünal eve hareket getirecektir. Işıl, Abdullah’ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah’ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır. Firaz’ın kısa bir dönem birlikte olduğu Demet, ayrılığı hazmedememiş ve intikam peşine düşmüştür. Bunun için Nursema ile yakınlaşmaya, arkadaş olmaya çalışır.Her yasak ilişki gibi Işıl ve Leo’nun ilişkisinin de açığa çıkacağı gün gelmiştir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 7 Kasım Cuma akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.