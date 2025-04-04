Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 04.04.2025 - 21:41

Güncelleme: 04.04.2025 - 21:41

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 95. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 4 Mart Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ömer ve Kıvılcım, bebeklerinden gelen iyi habere sevinirken Pembe’nin, tüm aileyi bir araya getirerek Abdullah ve Işıl’dan intikam alır.

Otelde düzenlediği yemekle gerçekleri ortaya döken Pembe, Abdullah’a attığı tokatla Işıl’ı tüm aileye rezil eder.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Abdullah’ın sırrını öğrenen Nilay, her ne kadar Abdullah tarafından korkutulsa da bu sırla nasıl yaşayacağını bilmez. Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır. Pembe’ye söylemeye henüz hazır değildir. Evde ise Abdullah ile arasında büyük bir gerilim olacaktır. Firaz ve Nursema, Kıvılcım’ın evine sığınmışlardır. Kıvılcım olayın büyümemesi için Ömer’den yardım ister. Ancak onların, Kıvılcım’ın yanında olduğunu öğrenen Asude konuya el koyar ve Nursema ile Firaz’ı yanına aldırır. Harcamaları abarttığı için Fatih tarafından veto yiyince kredi çeken Doğa’nın başına bu nedenle büyük bir bela gelir. Kıvılcım ve Ömer’in ilişkisi rayına oturmuş gayet iyi giderken Kıvılcım’ın hamileliği ilgili yaşadığı bir sorun ikisini de büyük üzüntüye sokar.