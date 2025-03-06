Kızılcık Şerbeti'ndeki 'çatal-bıçak takımı' bulundu: 'Elti kıskandıran...'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 22:24

Güncelleme: 06.03.2025 - 22:24

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterinin yeni evi için aldığı elma şeklindeki çatal-bıçak takımı merak edilmeye devam ediyor.

Söz konusu elma şeklindeki takımın aslında lüks bir markaya ait olan bu çatal-bıçak takımına bir gönderme olduğu anlaşıldı.

Tasarımın orjinali elma şeklinde değil, yumurta şeklindeyken, setin gerçeğinin fiyatı da 2.500 Euro yani mevcut kur değeriyle 96.033 TL.

Öte yandan, Doğa'nın 'elma şeklinde' diye tanımladığı servis kasesi de dünyaca ünlü IKEA’ya ait olduğu ortaya çıktı.

IKEA Türkiye hesabından yapılan paylaşımda ‘Elti kıskandıran servis kasesi IKEA’da’ notu düşüldü.

SANAT YÖNETMENİNDEN AÇIKLAMA

Bir Instagram kullanıcısının bu ayrıntıyı paylaşmasının ardından Kızılcık Şerbeti Sanat Yönetmeni Canan Özkan “Gerçeğini kullanmamak için kendi tasarımımızı yaptık. Beğenmenize sevindik” ifadelerini kullandı.