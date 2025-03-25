Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu'dan sessiz kalan ünlülere sert tepki!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:34

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte ülke genelinde hızla yayıldı. Başta İstanbul Saraçhane olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında halk sokaklara dökülerek tepkisini gösterdi. Sosyal medya platformları da bu süreçte yoğun şekilde kullanılarak adeta bir protesto alanına dönüştü.

SANAT VE MEDYA DÜNYASINDAN DESTEK YAĞDI

Birçok sanatçı ve ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İmamoğlu’na desteklerini açıkça dile getirdi. Hatice, Can Bonomo, Öykü Karayel, Ceylan Ertem, Sertab Erener, Burcu Biricik gibi isimler, sandık başından yaptıkları paylaşımlarla sürece katıldı. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ise sessiz kalan meslektaşlarına gönderme yaptığı esprili paylaşımıyla dikkat çekti.

Didem Soydan gibi bazı ünlü isimler protestolara katılarak alanlarda desteğini gösterirken, birçok sanatçı da seçim merkezlerinden yaptıkları paylaşımlarla İmamoğlu’na destek verdiklerini ifade etti. Şarkıcı Hatice, “Sandıklar dolu, adalet tutuklu. Ben oyumu verdim, sen de oy ver” notunu paylaşarak dikkat çekerken, Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel ise “Her şey çok güzel olacak” mesajıyla gündeme geldi. Ceylan Ertem, Ayşecan Tatari, Danla Bilic, Cansel Elçin, Burcu Biricik, Sertab Erener, Ahsen Eroğlu, Selin Şekerci, Ceren Moray ve Yasemin Yürük gibi birçok isim de sandık başından paylaşımlarda bulundu.

DAYANIŞMA SANDIKLARI REKOR KATILIM GÖRDÜ

Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede toplam 11.920 sandık kuruldu. İmamoğlu’nun tek aday olduğu ön seçimde, özellikle parti üyesi olmayan vatandaşlara açık olan “dayanışma sandıkları” büyük ilgi gördü ve rekor katılım sağlandı. CHP’nin belirlediği merkezlerde milyonlarca kişi oy kullanarak sürece katkı sundu.

ŞEBNEM BOZOKLU’DAN SESSİZ KALANLARA GÖNDERME

Oy vermeye giderken kıyafetlerini esprili bir dille tanıtan ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sessiz kalan meslektaşlarına ince ama net bir gönderme yaptı. Bozoklu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Oy verme kombinim, ölü taklidi yapan arkadaşlarıma story önerisi.

Trençkot: Özgür Giyim

Pantolon: Medeniyet Moda Evi

Bot: Hür İradem Ayakkabı Sanayi

Şapka: Hak Hukuk Fashion”

Bozoklu’nun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve binlerce beğeni ile yorum aldı.