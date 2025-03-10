Kızılcık Şerbeti'nin 'Sönmez'i Aliye Uzunatağan: 'Sokakta yürüyemez oldum'

Aliye Uzunatağan, Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı reytingleri ve büyük ilgi gören performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu, sokakta yürüyemez hale geldiğini de belirtti.

Kızılcık Şerbeti'nin 'Sönmez'i Aliye Uzunatağan: 'Sokakta yürüyemez oldum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 16:47

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, Musiki Eğitim Vakfı'nın davetine katıldı.

Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uzunatağan, özellikle rol aldığı dizi Kızılcık Şerbeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"REYTİNGLERİMİZ ÇOK İYİ GİDİYOR"

Uzunatağan, Kızılcık Şerbeti dizisinin reytinglerinin oldukça iyi gittiğini belirterek, "4'üncü sezona da başlayacağız gibi, öyle gözüküyor. Ekip, birbirini çok seviyor ve bu da işe yansıyor" şeklinde konuştu.

SOKAKTA YÜRÜYEMEZ OLDUM

Başarılı oyuncu, dizisinin büyük ilgi görmesinin kendisi üzerinde de etkileri olduğunu ifade etti. "Sokakta yürüyemez oldum" diyerek, gördüğü ilgiden oldukça mutlu olduğunu belirtti.


Etiketler: #Aliye Uzunatağan #kızılcık şerbeti

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