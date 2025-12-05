Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Abdullah ve Salkım evlenirler. Salkım’ın varlığı eve taptaze bir soluk getirir. Emir ve Çimen’in ilişkileri gayet yolunda giderken Ünallar’ın evinde rastlaşmaları ikisi için de büyük sürpriz olur. Bu kesişmeyi ilişkilerine yansıtmamaya karar verseler de hayat hiç de öyle akmayacaktır. Annelerin tanışması pek hoş geçmeyecektir. Ömer, Kıvılcım ile görüşmüyor, oğlu için yapılması gereken işleri asistanı üzerinden yürütüyordur. Kıvılcım ise bu durumdan son derece rahatsızdır. Sonunda dayanamaz ve harekete geçer. Abidin’in sayesinde Sevtap istediği mekana kavuşmuştur. Artık tek derdi burayı güzelce işletmektir. Fatih ve Başak’ın tanışması çok sevimli bir şekilde olsa da şirkette yapılan toplantıda Tuncay ve Abdullah çok gerilirler. Sonrasında evlerine yapılan polis baskını Tuncay’ı delirtir. Başak’ın onu durdurmak için bulduğu çözüm ise herkesi dönülmez bir yola sokacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 5 Aralık akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.