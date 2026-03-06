Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in hastanede karışmış olduğu netleştiğinde her ikisi de büyük darbe alırlar. Ancak yapacak bir şey yoktur, bebeklerin en kısa sürede gerçek ailelerine verilmesine karar verirler. Yine de bu kolay atlatılacak bir travma değildir. Özellikle Sönmez’e anlatabilmek çok zordur.İlhami’nin imam nikahına gelmemesi Nursema’da farklı düşüncelere yol açsa da sonunda gerçek ortaya çıkar, İlhami kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Şirket ilaçlanacağından köpek Badi’nin kısa bir süreliğini de olsa eve gelmesi Ünallar’ın hayatına renk katar. Kıvılcım’ın başı kalabalık olduğundan arkadaşının kardeşi Yudum ile ilgilenmek Asil’e düşer. Yudum kanalda stajyer olarak işe başlar. Tuncay yanlış anlamış Başak’ı hamile sanmıştır. Bunu aile ortamında dile getirse de Başak konuyu netleştirerek kapar. Emir’in işlerinde sıkıntı vardır ancak bunu Çimen’den saklamaya çalışır. Nursema’nın yazdığı mektubu bulan Nilay harekete geçer, sevenleri kavuşturmak acaba mümkün olabilecek midir?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım geçmişteki kırgınlıkları geride bırakırken aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Nursema, İlhami’nin evine ve düzenine uyum sağlamakta zorlanırken eşyaları değiştirme isteği ikili arasında yeni bir krizin kapısını aralar. İlhami, Asil’in kendisine yönelik tavırlarını sorgularken Salkım, Abdullah’la olan evliliğinin tehlikede olduğunu hissetmeye başlar. İşleri iyi gitmeyen Emir, Çimen’i uyarırken Fatih ve Başak’ın tartışması dikkat çeker.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 128. bölümü 6 Mart Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.