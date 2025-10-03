Kızılcık Şerbeti dizisi 107. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Işıl kendini tehdit eden kişiyi bulmak ister. İlk önce Koray’ın yattığı hastaneye gider, ancak onun halini görünce şüphelenmekte haksız olduğunu anlar. Artık ufaktan bunu yapanın Mustafa olabileceğini düşünmeye başlar.Nursema ve Firaz ilişkisi rayına oturmuştur, artık Nursema’nın tek bir hedefi vardır, o da bir bebeklerinin olmasıdır. Ancak Nursema’nın bilmediği şey Firaz’ın gizli bir sevgilisi olduğudur.Abdullah, Mustafa’yı görmeye gidecektir. Nilay ve oğlu da ona eşlik ederler. Baba oğlun karşılaşması hüzünlü ve duygusal olur. Fatih ile Doğa’nın arası artık iyice gergindir. Doğa boşanmak istediğini söyler ama Fatih bunu ciddiye bile almaz. Asil, şirket adına aldığı teknede bir parti vererek herkesi davet eder. Ömer, başını belaya sokan arkadaşının oğluna yardım için çıktığı yolda büyük bir şok yaşayacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mustafa’nın hastaneden taburcu olması duygusal anlara sahne oluyor. Ailedeki gerginlikleri sona erdirmek isteyen Abdullah, huzurun yeniden sağlanmasını arzularken; Nilay o gece yaşananları çözmeye çalışıyor. Ömer, başını belaya sokan arkadaşının oğluna yardım etmek isterken, gerçek katilin kendisi olduğunu düşünerek büyük bir vicdan azabı yaşıyor. Kıvılcım ise her şeyden habersiz bir şekilde eşine destek olmaya çalışıyor. Firaz ve Nursema birbirlerine içlerini dökerken sarılmaları dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde Asil’in, Doğa ve Fatih’le çıktıkları yemekte yanında getirdiği kız arkadaşı, çifti şoke ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 107. bölümü 3 Ekim Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.