SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil olan Afra Karagöz'ün hayatı araştırılıyor. Erkan Avcı’nın canlandırdığı Asil karakterinin sahibi olduğu dijital platformda işe başlayan bir stajyeri canlandıracak olan Karagöz'ün hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Yudum'u Afra Karagöz kimdir? Afra Karagöz kaç yaşında, nereli?

AFRA KARAGÖZ KİMDİR?

Afranur Karagöz, 2002 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim gören Karagöz, ilk podyum deneyimini 2017'de yaşadı.

AFRA KARAGÖZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dilek Taşı

Kraliçe