Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu. Üçüncü sezonunu mayıs ayında tamamlayan Kızılcık Şerbeti eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisi 4. sezon için çekimlerin Ağustos ayı içerisinde başlayacağı yeni sezon ilk bölümün ise Eylül ayı içerisinde ekrana gelmesi bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nursema’nın eve dönmesiyle rahatlayan Işıl ve Abdullah “Yaza Merhaba Partisi” düzenledi. Ancak köşkten ayrılmayan Koray, Işıl’ı tehdit etti ve Pembe’nin ölümünü onun yaptırdığını söyleyince Mustafa her şeyi öğrendi. Beyaz gece partisinde silahını çıkaran Mustafa önce Koray’ı, sonra Işıl’ı vurdu. Silahı almaya çalışan Fatih’in de vurulması büyük panik yarattı. O sırada Kıvılcım’ın sancıları başladı. Bölümün finaline ise Mustafa'nın elindeki silahı Abdullah'a yöneltmesi damga vurdu.