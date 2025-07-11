Kod 355 filminin yönetmen koltuğunda Simon Kinberg oturuyor. Filmin senaristliğini Theresa Rebeck, Simon Kinberg üstleniyor. Peki, Kod 355 filminin konusu ne? Kod 355 filminin oyuncuları kim?

KOD 355 FİLMİNİN KONUSU NE?

Gizli bir silah paralı askerlerin eline geçtiğinde, CIA ajanı Mason “Mace” Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, onu geri almak için güçlerini birleştirmesi gerekecek ve aynı zamanda onların her harektini takip eden gizemli kadın Lin Mi Sheng’den bir adım önde olamları gerkecektir.

Paris kafelerinden Fas pazarlarına ve Şanghay'ın gösterişli müzayede evlerine kadar dünyanın dört bir yanına aksiyon roketleri atarken, kadın dörtlüsü dünyayı kurtaracak ya da öleceklerdir.

KOD 355 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Chastain

Penélope Cruz

Bingbing Fan

Diane Kruger

Lupita Nyong'o

Édgar Ramírez

Sebastian Stan

Jason Wong

Leo Staar

KOD 355 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kod 355 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.