Koleksiyoncu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Koleksiyoncu filminin IMDb puanı kaç?
Koleksiyoncu filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Koleksiyoncu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Koleksiyoncu filminin IMDb puanı kaç?
Koleksiyoncu (The Collector), yönetmenliğini ve senaristliğini Marcus Dunstan'ın üstlendiği, 2009 yapımlı bir korku/gerilim filmidir.
KOLEKSİYONCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmde, Arkin’in yüklü miktarda kumar borcu vardır fakat bunu ödeyecek parası yoktur. Arkin bunun üzerine tesisatçı olarak çalıştığı evi soymaya karar verir.
KOLEKSİYONCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Josh Stewart
Juan Fernández
Michael Reilly Burke
Madeline Zima
Andrea Roth
Karley Scott Collins
KOLEKSİYONCU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Koleksiyoncu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.
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