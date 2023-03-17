Koleksiyoncu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Koleksiyoncu filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:55

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:02

Koleksiyoncu (The Collector), yönetmenliğini ve senaristliğini Marcus Dunstan'ın üstlendiği, 2009 yapımlı bir korku/gerilim filmidir.

KOLEKSİYONCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, Arkin’in yüklü miktarda kumar borcu vardır fakat bunu ödeyecek parası yoktur. Arkin bunun üzerine tesisatçı olarak çalıştığı evi soymaya karar verir.

KOLEKSİYONCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Josh Stewart

Juan Fernández

Michael Reilly Burke

Madeline Zima

Andrea Roth

Karley Scott Collins

KOLEKSİYONCU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Koleksiyoncu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.