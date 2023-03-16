Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu filminin konusu nedir? Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu filminin oyuncuları kimdir?

Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan film hakkında izleyiciler araştırma yapıyor. Peki, Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu filminin konusu nedir? Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu filminin oyuncuları kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:08
Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu filminin konusu nedir? Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu filminin oyuncuları kimdir?
Abone Ol google-news

Elsa Joubert'in çok satan "Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu"nun uyarlaması olan filmin yönetmen koltuğuna 2019 yılında Christiaan Olwagen oturdu. 1 saat 46 dakika olan filmin türü biyografi ve dramdır. İşte, Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu filmi hakkında merak edilenler...

POPPİE NONGENA'NIN UZUN YOLCULUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Elsa Joubert'in çok satan "The Long Journey of Poppie Nongena" kitabında yer bulan; gerçekçilik, melodram, politika ve düşler "Poppie Nongena" filminde ekranlara yansıyor. Poppie Nongena (Clementine Mosimane), üst düzey bir devlet memuru için çalışan siyahi bir garsondur. Eşi hasta olan Poppie'nin bir iş sözleşmesi yok ve bu nedenle oturma izni de yenilenmiyor. Çaresiz kadının başka bir bölgede yeni bir ev bulması gerekiyor... Filmin gücü izlediği temalarda; siyahilerin hiç bitmeyen mücadelesi, ırkçılık, kuşak çatışmaları, şiddet, yoksulluk ve yoksunluk...

POPPİE NONGENA'NIN UZUN YOLCULUĞU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Clementine Mosimane - Poppie Nongena

Anna-Mart van der Merwe - Antoinette Swanepoel

Chris Gxalaba - Stone Nongena

Nomsa Nene - Lena

Deon Nebulane - Plank

Aphiwe Sithole - Bonisile Nongena

Nicole Holm - Mrs. Retief

Letlotlo Zimkhitha Mohlabeng - Thandi Nongena

Thembalethu Ntuli - Weekend Nongena

POPPİE NONGENA'NIN UZUN YOLCULUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 7.2 olarak belirlenmiştir.



Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu TRT2 Film

İlgili Haberler

K-Pax filminin konusu nedir? K-Pax filmi ne zaman çekildi? K-Pax filmi oyuncuları kimler?

K-Pax filminin konusu nedir? K-Pax filmi ne zaman çekildi? K-Pax filmi oyuncuları kimler?
Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncuları kimler?

Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncuları kimler?
Amélie filminin konusu nedir? Amélie filminin oyuncuları kim?

Amélie filminin konusu nedir? Amélie filminin oyuncuları kim?

En Çok Okunan Haberler