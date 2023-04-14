Şehir Işıkları filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Şehir Işıkları filminin IMDb puanı kaç?
Şehir Işıkları filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Şehir Işıkları filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Şehir Işıkları filminin IMDb puanı kaç?
Şehir Işıkları (City Lights), yönetmenliğini ve senaristliğini Charlie Chaplin'in üstlendiği, 1931 yapımlı bir komedi filmidir.
ŞEHİR IŞIKLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Gözleri görmeyen çiçekçi kıza aşık olan bir serseri, zengin bir arkadaşının yardımıyla aşık olduğu kadını tedavi ettirmek ister.
Gözleri görmeyen çiçekçi bir kıza aşık olan bir sokak serserisi, kendini zengin bir adam olarak tanıtır. Hayatını kurtardığı zengin bir adamın ona verdiği sözlere inanarak, sevdiği kadının gözlerinin görmesi için ameliyat parasını bulabileceğini sanır. Fakat zenginlerin arasında zaman geçirdikçe onların aslında ikiyüzlü bir yaşam sürdüğünü anlar.
ŞEHİR IŞIKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Charlie Chaplin
Virginia Cherrill
Florence Lee
Harry Myers
ŞEHİR IŞIKLARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Şehir Işıkları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlenmiştir.
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